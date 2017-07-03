البنك المركزي: مصر تلغي عطاء سندات لأجل 5 سنوات

القاهرة 3 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن مصر ألغت عطاء لبيع سندات أجلها خمس سنوات اليوم الاثنين.

ولم يعلق البنك المركزي أو وزارة المالية إلى الآن على سبب إلغاء العطاء.

وفي العطاء السابق يوم التاسع عشر من يونيو حزيران، هبط متوسط العائد على السندات لأجل خمسة أعوام إلى 18.349 بالمئة من 18.475 بالمئة في العطاء السابق في الخامس من يونيو حزيران. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)