تباين متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وسنة

القاهرة 6 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تباين متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الخميس مع تواصل نمو مشتريات الأجانب في أدوات الدين المصرية.

وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة التي أجلها 182 يوما إلى 21.150 بالمئة من 21.032 بالمئة في العطاء السابق في الثاني من يوليو تموز بينما نزل العائد على أذون 364 يوما إلى 20.981 بالمئة من 21.047 بالمئة في العطاء السابق.

وزاد الإقبال على أدوات الدين المحلية التي تصدرها مصر منذ أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني ضمن اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد.

وقال رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية سامي خلاف إن حيازات الأجانب من الأوراق المالية الحكومية بلغت 180.7 مليار جنيه مصري (10.13 مليار دولار) في الرابع من يوليو تموز.

وقالت وزارة المالية هذا الأسبوع إن مصر اجتذبت استثمارات أجنبية في أدوات الدين المحلية بلغت 9.8 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في يونيو حزيران مقارنة مع 1.1 مليار دولار في السنة السابقة.