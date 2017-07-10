إعادة-مقدمة 1-قفزة بعائد سندات الخزانة المصرية لأجل 3 و7 سنوات بعد رفع الفائدة

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القاهرة 10 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري قفزة في متوسط عائد سندات الخزانة المصرية لأجل ثلاث وسبع سنوات في عطاء اليوم الاثنين.

وزاد متوسط عائد سندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات إلى 19.478 بالمئة من 18.382 بالمئة في العطاء السابق في 21 يونيو حزيران.

وقفز متوسط عائد سندات السبع سنوات إلى 19.214 بالمئة في عطاء اليوم من 18.346 بالمئة في 21 يوينو حزيران.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي ليصل إجمالي زيادة أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

وقال سامي خلاف رئيس قطاع إدارة الدين بوزارة المالية لرويترز إن مشتريات الأجانب في سندات الخزانة اليوم بلغت 545 مليون جنيه بما نسبته 31 بالمئة من إجمالي الطرح.