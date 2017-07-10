مقدمة 1-قفزة بعائد سندات الخزانة المصرية لأجل 3 و7 سنوات بعد رفع الفائدة

(لإضافة تعليق من فاروس للأبحاث)

من إيهاب فاروق

القاهرة 10 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري قفزة في متوسط عائد سندات الخزانة المصرية لأجل ثلاث وسبع سنوات في عطاء اليوم الاثنين.

وزاد متوسط عائد سندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات إلى 19.478 بالمئة من 18.382 بالمئة في العطاء السابق في 21 يونيو حزيران.

وقفز متوسط عائد سندات السبع سنوات إلى 19.214 بالمئة في عطاء اليوم من 18.346 بالمئة في 21 يوينو حزيران.

وقال سامي خلاف رئيس قطاع إدارة الدين بوزارة المالية لرويترز إن مشتريات الأجانب في سندات الخزانة اليوم بلغت 545 مليون جنيه بما نسبته 31 بالمئة من إجمالي الطرح.

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية نحو 9.8 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي مقارنة مع 1.1 مليار في 2015-2016.

وقالت فاروس للأبحاث اليوم إن ارتفاع العائد على سندات الخزانة في عطاء اليوم "أمر طبيعي... مزيد من التدفقات النقدية الأجنبية عن طريق السندات الصادرة بالجنيه المصري ستؤدي إلى إنخفاض العائدات على المدى القريب وتقليل الأثر السلبي لرفع معدلات الفائدة".