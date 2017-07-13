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وزارة: مشتريات الأجانب في أذون الخزانة المصرية 7.9 مليار جنيه

Thu Jul 13, 2017 12:45pm GMT
 
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القاهرة 13 يوليو تموز (رويترز) - قال سامي خلاف رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية المصرية اليوم الخميس لرويترز إن حيازات الأجانب في الأوراق المالية للحكومة المصرية بلغت 7.9 مليار جنيه (440.11 مليون دولار) في 13 يوليو تموز.

وزادت الشهية للدين المحلي المصري منذ حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد.

(الدولار = 17.9500 جنيه مصري) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)
 