وزارة: مشتريات الأجانب في أذون الخزانة المصرية 7.9 مليار جنيه

القاهرة 13 يوليو تموز (رويترز) - قال سامي خلاف رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية المصرية اليوم الخميس لرويترز إن حيازات الأجانب في الأوراق المالية للحكومة المصرية بلغت 7.9 مليار جنيه (440.11 مليون دولار) في 13 يوليو تموز.