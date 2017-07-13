مقدمة 1-ارتفاع عائد أذون خزانة مصرية لأجل 6 أشهر وسنة وطلب قوي للأجانب

(لإضافة عطاء الأذون)

القاهرة 13 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع متوسط العائد على الأذون المصرية لأجل ستة أشهر وسنة في عطاء اليوم الخميس في حين أقبل الأجانب على أدوات الدين المرتفعة العائد بعد أسبوع من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس.

وزاد متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 22.278 بالمئة من 21.150 بالمئة في العطاء السابق في السادس من يوليو تموز.

وارتفع متوسط العائد على أذون 357 يوما إلى 21.993 بالمئة من 20.981 بالمئة في عطاء مماثل.

وزاد الطلب على أدوات الدين المحلية المصرية منذ حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد.

وقال سامي خلاف رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية المصرية لرويترز إن مشتريات الأجانب شكلت 51 بالمئة من مبيعات اليوم أو ما قيمته 7.9 مليار جنيه (441.34 مليون دولار).

وقال خلاف إن إجمالي حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بلغ 204 مليارات جنيه حتى يوم 11 يوليو تموز الذي طرح فيه آخر عطاء قبل عطاء اليوم.

كانت وزارة المالية قالت هذا الشهر إن مصر جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 9.8 مليار دولار في أدوات الدين المحلية خلال السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في يونيو حزيران مقارنة مع 1.1 مليار دولار في السنة السابقة.