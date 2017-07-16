مقدمة 1-تراجع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر

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القاهرة 16 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد وسط مشتريات كبيرة من الأجانب.

وانخفض متوسط عائد الأذون لأجل 91 يوما إلى 21.920 بالمئة من 22.523 بالمئة في العطاء المماثل السابق يوم التاسع من يوليو تموز وتراجع عائد أذون 266 يوما إلى 21.775 بالمئة من 22.444 بالمئة.

ويزيد الطلب على الدين المحلي المصري منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد.

وقال سامي خلاف رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية المصرية لرويترز إن مشاركة الأجانب في عطاء أذون الخزانة المصرية اليوم الأحد بلغت أربعة مليارات جنيه مصري (222.59 مليون دولار).

وأوضح خلاف إن الأجانب اشتروا 25 بالمئة من الأوراق المالية.

وزاد إقبال الأجانب على الديون المصرية منذ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة نقطتين مئويتين في وقت سابق هذا الشهر في زيادة هي الثالثة منذ تعويم العملة المحلية في نوفمبر تشرين الثاني.