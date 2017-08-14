انخفاض متوسط العائد على السندات المصرية لأجل 5 و10 سنوات
القاهرة 14 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل خمس وعشر سنوات في عطاء اليوم الاثنين.
وانخفض متوسط العائد على السندات لأجل خمس سنوات إلى 17.001 في المئة من 17.800 بالمئة في العطاء السابق في 31 يوليو تموز. وتراجع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 17.130 في المئة من 17.798 بالمئة.
ويزيد الطلب على أدوات الدين المحلية المصرية منذ تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر تشرين الثاني ضمن برنامج إصلاح يهدف إلى إنعاش الاقتصاد وافق صندوق النقد الدولي بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)
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