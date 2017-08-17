ارتفاع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام

القاهرة 17 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع متوسط عائد أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الخميس.

وارتفع متوسط عائد الأذون لأجل 182 يوما إلى 19.368 بالمئة من 18.832 بالمئة في البيع السابق يوم العاشر من أغسطس آب وزاد عائد أذون لأجل 364 يوما إلى 19.308 بالمئة من 18.705 بالمئة.

وقال سامي خلاف مدير وحدة الدين العام بوزارة المالية لرويترز إن إجمالي مساهمات الأجانب في عطاء اليوم بلغ 4.5 مليار جنيه مصري.

ويزداد الطلب على أدوات الدين المحلي المصرية منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 700 نقطة أساس منذ التعويم. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)