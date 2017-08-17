FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
الأقسام
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#EG Debt News
17 آب أغسطس 2017 / 13:12 / منذ شهرين

ارتفاع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

القاهرة 17 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع متوسط عائد أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الخميس.

وارتفع متوسط عائد الأذون لأجل 182 يوما إلى 19.368 بالمئة من 18.832 بالمئة في البيع السابق يوم العاشر من أغسطس آب وزاد عائد أذون لأجل 364 يوما إلى 19.308 بالمئة من 18.705 بالمئة.

وقال سامي خلاف مدير وحدة الدين العام بوزارة المالية لرويترز إن إجمالي مساهمات الأجانب في عطاء اليوم بلغ 4.5 مليار جنيه مصري.

ويزداد الطلب على أدوات الدين المحلي المصرية منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 700 نقطة أساس منذ التعويم. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.