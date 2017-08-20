مقدمة 1-تراجع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر

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القاهرة 20 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد.

وانخفض متوسط عائد الأذون لأجل 91 يوما إلى 19.059 بالمئة من 19.080 بالمئة في العطاء المماثل السابق يوم 13 أغسطس آب. وتراجع عائد أذون 273 يوما إلى 18.978 بالمئة من 19.004 بالمئة في العطاء السابق.

وقال سامي خلاف مدير وحدة الدين العام بوزارة المالية إن مساهمات الأجانب في العطاء بلغت 2.9 مليار جنيه مصري (163.56 مليون دولار).

يزيد الطلب على الدين المحلي المصري منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 700 نقطة أساس منذ قرار تعويم العملة.