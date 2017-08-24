مقدمة 1-تراجع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام

(لإضافة حيازات الأجانب حتى 22 أغسطس)

القاهرة 24 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع متوسط عائد أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الخميس.

وانخفض متوسط عائد الأذون لأجل 182 يوما إلى 19.345 بالمئة من 19.368 بالمئة في البيع السابق يوم 17 أغسطس آب، وتراجع عائد أذون 357 يوما إلى 19.015 بالمئة من 19.308 بالمئة.

وقال سامي خلاف مدير وحدة الدين العام بوزارة المالية لرويترز إن إجمالي مساهمة الأجانب في أذون اليوم بلغ 5.7 مليار جنيه مصري (322.58 مليون دولار).

وزاد الطلب على الدين المحلي المصري منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 700 نقطة أساس منذ تعويم الجنيه لكنه أبقاها دون تغيير في اجتماع الأسبوع الماضي.

وأشار خلاف إلى أن إجمالي حيازات الأجانب من الأوراق المالية المصرية بلغ 279.5 مليار جنيه حتى 22 أغسطس آب، بزيادة ثلاثة بالمئة عن مستواه قبل أسبوع.