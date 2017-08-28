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#EG Debt News
28 آب أغسطس 2017 / 12:09 / منذ شهرين

انخفاض عوائد السندات المصرية لأجل 5 و10 سنوات

صحفيو رويترز

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القاهرة 28 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على السندات المصرية لأجل خمس وعشر سنوات انخفض في عطاء اليوم الاثنين.

وتراجع متوسط العائد على السندات لأجل خمس سنوات إلى 16.749 بالمئة من 17.001 بالمئة في العطاء المماثل السابق يوم 14 أغسطس آب.

ونزل العائد على سندات العشر سنوات إلى 16.750 بالمئة من 17.130 بالمئة.

وزاد الإقبال على أدوات الدين المحلية المصرية منذ نوفمبر تشرين الثاني حين حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد.

ورفع المركزي أسعار الفائدة 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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