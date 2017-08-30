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#EG Debt News
30 آب أغسطس 2017 / 14:22 / منذ شهر واحد

سوديك المصرية توقع تسهيلا ائتمانيا بقيمة 270 مليون جنيه مع التجاري الدولي

صحفيو رويترز

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القاهرة 30 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المصرية اليوم الأربعاء إنها وقعت عقد تسهيل ائتماني متوسط الأجل مع البنك التجاري الدولي مصر بقيمة 270 مليون جنيه مصري (15.33 مليون دولار).

وأضافت سوديك في إفصاح للبورصة أن هذا التسهيل سيستخدم في تمويل مشروع أكتوبر بلازا في غرب القاهرة.

وتبلغ مساحة أرض المشروع 30.90 فدان، وتم طرح المرحلة الأولى منه في فبراير شباط 2014.

تأسست سوديك، ثالث أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في بورصة مصر، عام 1996 وتستهدف مشروعاتها الشرائح ذات مستويات الدخل فوق المتوسط.

الدولار = 17.6100 جنيه مصري إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار

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