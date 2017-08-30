ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية في عطاء اليوم

القاهرة 30 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن متوسط عوائد أذون الخزانة المصرية ارتفع في عطاء اليوم الأربعاء.

وزاد متوسط العائد على الأذون البالغ أجلها 182 يوما إلى 19.493 بالمئة من 19.345 بالمئة في العطاء السابق، في حين ارتفع عائد أذون 364 يوما إلى 19.213 بالمئة من 19.015 بالمئة.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط عوائد الأذون لأجل 91 يوما قفز إلى 19.501 بالمئة من 19.379 بالمئة في العطاء السابق، بينما ارتفع عائد أذون 273 يوما إلى 19.356 بالمئة من 19.229 بالمئة.

وقال سامي خلاف مدير وحدة الدين العام بوزارة المالية المصرية لرويترز إن إجمالي مساهمة الأجانب في الأذون اليوم بلغ 4.6 مليار جنيه مصري (261 مليون دولار).

وأضاف خلاف أن إجمالي حيازات الأجانب في الأوراق المالية المصرية بلغ 282 مليار جنيه قبل عطاء اليوم الأربعاء.