تراجع عائد سندات الخزانة المصرية لأجل 5 و10 سنوات

القاهرة 25 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع متوسط عائد سندات الخزانة المصرية لأجل خمس وعشر سنوات تراجعا حادا في عطاء اليوم الاثنين بفعل تنامي تدفقات العملة الصعبة.

وانخفض عائد سندات الخمس والعشر سنوات إلى 15.000 بالمئة من 16.150 بالمئة في العطاء السابق المماثل يوم 11 سبتمبر أيلول.

وتنامت الشهية للدين المحلي المصري بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف وقيامه برفع أسعار الفائدة الرئيسية في نوفمبر تشرين الثاني لكن متوسط العائد بدأ يتراجع بشدة في الأسابيع الأخيرة مع تحسن السيولة الأجنبية.

وعزا هاني فرحات كبير الاقتصاديين لدى سي.آي كابيتال في القاهرة تحسن السيولة إلى زيادة التدفقات الأجنبية على مصر في الأشهر الأخيرة.

وصعدت احتياطيات النقد الأجنبي المصرية متجاوزة مستويات ما قبل انتفاضة 2011 في يوليو تموز لتصل إلى 36.036 مليار دولار. وكانت الاحتياطيات انخفضت بشدة إثر الانتفاضة وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب المصدرين الرئيسين للعملة الصعبة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)