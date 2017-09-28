تباين عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام

القاهرة 28 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تباين متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وسنة في عطاء اليوم الخميس.

ونزل العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 18.402 بالمئة من 18.434 بالمئة في العطاء السابق، وارتفع العائد على أذون 364 يوما قليلا إلى 17.871 بالمئة من 17.868 بالمئة.

وقال سامي خلاف رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية إن حيازات الأجانب في الأوراق المالية المصرية بلغت 306.5 مليار جنيه مصري (17.4 مليار دولار) حتى 26 سبتمبر أيلول، ارتفاعا من 300 مليار جنيه قبل أسبوع.

يتنامى الطلب على أدوات الدين المحلية المصرية منذ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة نقطتيتن مئويتين في يوليو تموز في زيادة هي الثالثة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.