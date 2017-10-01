ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر

القاهرة أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي أن متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر ارتفع في عطاء اليوم الأحد.

وارتفع العائد على الأذون لأجل ثلاثة أشهر إلى 18.826 في المئة من 18.460 في المئة في المزاد المماثل السابق، بينما صعد العائد على أذون تسعة أشهر إلى 18.023 في المئة من 17.746 في المئة.

وزاد الإقبال على أدوات الدين المحلية المصرية منذ حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ نوفمبر تشرين الثاني، لكن متوسط العائد انخفض في الأسابيع الأخيرة مع تحسن السيولة من النقد الأجنبي.