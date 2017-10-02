مقدمة 1-ارتفاع استثمارات الأجانب في الأوراق المالية المصرية إلى 18 مليار دولار حتى سبتمبر

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القاهرة 2 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - كشفت وثيقة حكومية أن استثمارات الأجانب في الأوراق المالية المصرية ارتفعت إلى 18 مليار دولار حتى سبتمبر أيلول.

وكان أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية قال لرويترز الشهر الماضي إن رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى منتصف سبتمبر أيلول 2017.

وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر تشرين الثاني، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى يوليو تموز.

وذكرت الوثيقة التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني باسم الإصدار الرابع من ”موازنة المواطن“ أن من مظاهر تعافي المؤشرات الاقتصادية ”تزايد تدفقات رصيد الأجانب في الأوراق المالية لتصل إلى 18 مليار دولار في سبتمبر 2017 مقابل مليار دولار في يونيو 2016“.

واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الانتفاضة.

وقفز الدين الخارجي لمصر 41.6 بالمئة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي.

وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات صحفية الشهر الماضي أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)