انخفاض عوائد سندات الخزانة المصرية لأجل 3 و7 سنوات

القاهرة 2 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل ثلاث وسبع سنوات هبط في عطاء اليوم الاثنين، ليواصل الاتجاه النزولي الذي شهده في الآونة الأخيرة.

وانخفض متوسط عائد السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 15.097 في المئة اليوم من 15.504 بالمئة في العطاء السابق في 18 سبتمبر أيلول.

وتراجع عائد سندات السبع سنوات إلى 15.220 في المئة 15.500 بالمئة.

وزاد الإقبال على أدوات الدين المحلية المصرية منذ أن حرر البنك المركزي سعر صرف الدولار ورفع أسعار الفائدة 700 نقطة أساس منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وتراجع متوسط العائد على السندات في الأسابيع الأخيرة مع تحسن سيولة النقد الأجنبي. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)