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#Reuters Arabic World Service
3 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 08:21 / بعد 12 يومًا

مصر تتوقع إصدار سندات دولارية في يناير-فبراير تعقبها سندات باليورو

صحفيو رويترز

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من إيهاب فاروق

القاهرة 3 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الثلاثاء إنه يتوقع البدء في طرح سندات دولارية بين شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط، يعقبه إصدار سندات باليورو.

وذكر الوزير في مؤتمر صحفي أن السندات الدولارية ستتراوح قيمتها بين ثلاثة مليارات وأربعة مليارات دولار بينما ستتراوح قيمة سندات اليورو بين مليار و1.5 مليار يورو.

وأشار إلى أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 18 مليار دولار بنهاية سبتمبر أيلول. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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