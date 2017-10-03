مقدمة 1-مصر تتوقع إصدار سندات دولارية في يناير-فبراير تعقبها سندات باليورو

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من إيهاب فاروق

القاهرة 3 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الثلاثاء أن تبدأ بلاده في طرح سندات دولارية بين شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط، يعقبه إصدار سندات باليورو.

وكانت مصر تتوقع سابقا إصدار سندات باليورو في نوفمبر تشرين الثاني يعقبها سندات دولارية في النصف الثاني من السنة المالية 2017-2018.

وباعت مصر في يناير كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو أيار الماضي.

وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو حزيران 2015 كانت الأولى من نوعها لمصر منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.

وذكر وزير المالية في مؤتمر صحفي اليوم ردا على أسئلة لرويترز أن السندات الدولارية ستتراوح قيمتها بين ثلاثة مليارات وأربعة مليارات دولار بينما ستتراوح قيمة سندات اليورو بين مليار و1.5 مليار يورو.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي.

وقال الجارحي ردا على أسئلة لرويترز في المؤتمر إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 18 مليار دولار بنهاية سبتمبر أيلول ومنذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني.

واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في سندات وأذون الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الانتفاضة. (تحرير عبد المنعم درار)