وكالة: مصر تتلقى الدفعة الأخيرة من قرض الأفريقي للتنمية في يناير

القاهرة 3 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الثلاثاء إن مصر ستتلقى في يناير كانون الثاني الدفعة الثالثة والأخيرة وقيمتها 500 مليون دولار من قرض البنك الأفريقي للتنمية البالغ قيمته 1.5 مليار دولار.

واتفقت مصر في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات، بجانب اتفاقها العام الماضي على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف إنعاش الاقتصاد الذي تضرر جراء انتفاضة 2011. (تغطية صحفية عمر فهمي - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)