ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وسنة

القاهرة 4 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وسنة زاد في عطاء اليوم الأربعاء.

وارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 19.080 بالمئة من 18.402 بالمئة في العطاء المماثل السابق، وزاد العائد على أذون 357 يوما إلى 18.447 بالمئة من 17.871 بالمئة.

وقال سامي خلاف رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية إن مجموع حيازات الأجانب في الأوراق المالية المصرية بلغ 308 مليارات جنيه مصري (17.5 مليار دولار) حتى الثالث من أكتوبر تشرين الأول، ارتفاعا من 306.5 مليار جنيه قبل أسبوع.

وأضاف خلاف أن مساهمة الأجانب في الأذون المباعة اليوم بلغت 3.5 مليار جنيه (198.5 مليون دولار).

ويتنامى الطلب على أدوات الدين المحلية المصرية بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 700 نقطة أساس منذ نوفمبر تشرين الثاني عقب تحرير سعر صرف الجنيه.

(الدولار = 17.6350 جنيه مصري)