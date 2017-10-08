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#Reuters Arabic World Service
8 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 09:11 / بعد 7 أيام

مصدران: هيئة قناة السويس تطلب 300 مليون يورو لشراء حفارين

صحفيو رويترز

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القاهرة 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مصدران مصرفيان كبيران اليوم الأحد إن هيئة قناة السويس المصرية طلبت من بنكين حكوميين الحصول علي قرض قيمته 300 مليون يورو لشراء حفارين جديدين.

وقال أحد المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما في اتصال هاتفي مع رويترز “قناة السويس طلبت قرضا قيمته 300 مليون يورو من بنك مصر والبنك الأهلي المصري لتمويل شراء حفارين جديدين.

”البنك الأهلي المصري وبنك مصر يعدان حاليا مذكرة الشروط المتعلقة بالقرض.“

كانت هيئة قناة السويس وقعت عقدا الأسبوع الماضي مع شركة آى.اتش.سي الهولندية لبناء وتوريد حفارين تقدر قيمتهما بنحو 300 مليون يورو.

ارتفعت إيرادات مصر من قناة السويس بشكل طفيف في التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية حيث بلغت 3.9 مليار دولار مقارنة مع 3.8 مليار دولار قبل عام. (تغطية صحفية عفاف عمار - إعداد عبد الرحمن عادل - تحرير أحمد إلهامي)

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