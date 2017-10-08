ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر

القاهرة 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر وتسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد.

وزاد العائد على الأذون لأجل 91 يوما إلى 19.092 بالمئة من 18.826 بالمئة في البيع السابق.

وارتفع العائد على أذون 266 يوما إلى 18.324 بالمئة من 18.023 بالمئة في العطاء المماثل السابق.

تفتحت الشهية لأدوات الدين المحلي في مصر بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة الأساسية سبع نقاط مئوية منذ نوفمبر تشرين الثاني لكن متوسط العائد انخفض في الأسابيع الماضية مع تحسن السيولة من النقد الأجنبي. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)