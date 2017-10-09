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#EG Debt News
9 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 13:36 / منذ 5 أيام

ارتفاع عائد سندات الخزانة المصرية لأجل 5 و10 سنوات

صحفيو رويترز

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القاهرة 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع عائد سندات الخزانة المصرية لأجل خمس وعشر سنوات في عطاء اليوم الاثنين.

وارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات إلى 15.282 بالمئة من 15 بالئة في العطاء المماثل السابق في حين زاد عائد سندات العشر سنوات إلى 15.555 بالمئة من 15 بالمئة.

زادت الشهية لأدوات الدين المحلي المصرية منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد.

ورفعت مصر أسعار الفائدة 700 نقطة أساس منذ تعويم العملة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)

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