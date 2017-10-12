انخفاض متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وسنة

القاهرة 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري انخفاض متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الخميس.

وتراجع العائد على الأذون التي أجلها 182 يوما إلى 18.951 بالمئة من 19.080 بالمئة في العطاء السابق ونزل العائد على أذون 364 يوما إلى 17.985 بالمئة من 18.447 بالمئة في العطاء السابق.

وقال سامي خلاف مدير وحدة الدين العام بوزارة المالية لرويترز إن إجمالي حيازات الأجانب من الأدوات المصرية بلغ 311.6 مليار جنيه (17.7 مليار دولار) بحلول العاشر من أكتوبر تشرين الأول ارتفاعا من 308 مليارات جنيه قبل أسبوع.

وأضاف أن إجمالي حجم مشاركة الأجانب في عطاء اليوم بلغ 4.5 مليار جنيه.

وزاد الإقبال على أدوات الدين المحلي المصرية بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني.