تراجع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر

القاهرة 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع متوسط عائد أذون الخزانة لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد.

وتراجعت عوائد الأذون لأجل 91 يوما إلى 18.948 بالمئة من 19.092 بالمئة في البيع السابق. وانخفض عائد أذون 273 يوما إلى 17.977 بالمئة من 18.324 بالمئة في العطاء المماثل السابق.

وزادت الشهية لأدوات الدين المحلي المصرية بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة سبع نقاط مئوية منذ نوفمبر تشرين الثاني لكن متوسط العائد تراجع في الأسابيع الأخيرة مع تحسن السيولة بالنقد الأجنبي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)