ارتفاع العائد على سندات مصرية لأجل 3 و7 سنوات

القاهرة 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على سندات خزانة أصدرتها مصر لأجل ثلاث وسبع سنوات ارتفع في عطاء اليوم الاثنين مواصلا اتجاها صعوديا سجله في الآونة الأخيرة.

وزاد متوسط العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 15.467 في المئة اليوم من 15.097 في المئة في العطاء السابق في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وارتفع العائد على السندات لأجل سبع سنوات إلى 15.501 في المئة من 15.220 في المئة.

وزادت شهية المستثمرين لأدوات الدين المحلية المصرية منذ نوفمبر تشرين الثاني حينما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه. ومنذ ذلك الحين، رفعت مصر أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس.