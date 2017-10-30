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#EG Debt News
30 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 13:02 / منذ 20 ساعة

ارتفاع متوسط عائد سندات الخزانة المصرية لأجل 3 و7 سنوات

صحفيو رويترز

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القاهرة 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل ثلاث وسبع سنوات في عطاء اليوم الاثنين.

وزاد متوسط عائد السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 15.578 بالمئة اليوم من 15.467 بالمئة في العطاء السابق يوم 16 أكتوبر تشرين الأول. وارتفع متوسط عائد سندات السبع سنوات إلى 15.600 بالمئة من 15.501 بالمئة.

تزيد الشهية لإصدارات الدين المحلي المصرية منذ نوفمبر تشرين الثاني عندما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه. ومنذ ذلك الحين رفعت مصر أسعار الفائدة الرئيسية 700 نقطة أساس. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)

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