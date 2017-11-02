وكالة: مصر سددت 450 مليون دولار من قروض لتركيا وليبيا

القاهرة 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع أسواق النقد وإدارة الاحتياطي النقدي اليوم الخميس إن بلاده سددت 450 مليون دولار من قروض مستحقة لتركيا وليبيا.

وقال أبو النجا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن مصر سسدت قسطا بقيمة 250 مليون دولار من قرض مستحق لليبيا تبلغ قيمته الإجمالية ملياري دولار، وستسدد آخر قسطين من القرض وقيمتهما 500 مليون دولار العام المقبل.

وأضاف أن بلاده سددت أمس 200 مليون دولار هي آخر دفعة من قرض مستحق لتركيا قيمته الإجمالية مليار دولار.

كانت مصر حصلت على قروض من ليبيا وتركيا وعدد من دول الخليج بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 وسط شح في العملة الأجنبية شهدته البلاد قبل أن تحرر عملتها في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

ولم يرد مسؤولو البنك المركزي على طلبات من رويترز لتأكيد السداد. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)