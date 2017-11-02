مقدمة 1-انخفاض متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وسنة

(لإضافة حيازات الأجانب في أدوات الدين المصرية)

القاهرة 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري انخفاض متوسط عائد أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وسنة في عطاء اليوم الخميس.

وانخفض عائد أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 18.467 بالمئة من 18.701 بالمئة في العطاء السابق ونزل عائد أذون 357 يوما إلى 17.646 بالمئة من 17.690 بالمئة.

وقال سامي خلاف رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية إن حيازات الأجانب في اذون وسندات الخزانة المصرية بلغت 333 مليار جنيه (18.9 مليار دولار) في 31 أكتوبر تشرين الأول، ارتفاعا من 327.2 مليار جنيه قبل أسبوع.