ارتفاع عوائد سندات الخزانة المصرية لأجل 3 و7 سنوات

القاهرة 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل ثلاث وسبع سنوات ارتفع في عطاء اليوم الاثنين.

وزاد متوسط عائد السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 15.874 في المئة اليوم من 15.578 بالمئة في العطاء السابق في 30 أكتوبر تشرين الأول.

وزاد متوسط عائد سندات السبع سنوات إلى 15.955 في المئة من 15.600 بالمئة.

وزاد الإقبال على أدوات الدين المحلية المصرية منذ أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 ورفع أسعار الفائدة 700 نقطة أساس منذ ذلك الحين.