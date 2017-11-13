مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 692.9 مليون يورو في عطاء

القاهرة 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي اليوم الاثنين إن مصر باعت أذون خزانة مقومة باليورو قيمتها 692.9 مليون يورو لمؤسسات محلية وأجنبية في عطاء.

وذكر البنك أن متوسط العائد على الأذون المستحقة في 13 نوفمبر تشرين الثاني 2018 بلغ 1.499 بالمئة.

وزاد الإقبال على أدوات الدين المحلية المصرية منذ أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 في إطار اتفاق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.