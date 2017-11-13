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#EG Debt News
13 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 12:45 / منذ يوم واحد

مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 692.9 مليون يورو في عطاء

صحفيو رويترز

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القاهرة 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي اليوم الاثنين إن مصر باعت أذون خزانة مقومة باليورو قيمتها 692.9 مليون يورو لمؤسسات محلية وأجنبية في عطاء.

وذكر البنك أن متوسط العائد على الأذون المستحقة في 13 نوفمبر تشرين الثاني 2018 بلغ 1.499 بالمئة.

وزاد الإقبال على أدوات الدين المحلية المصرية منذ أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 في إطار اتفاق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى

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