مقدمة 1-المركزي المصري يبرم اتفاق تمويل بقيمة 3.1 مليار دولار مع بنوك دولية

(لإضافة تفاصيل)

القاهرة 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الثلاثاء إنه أبرم اتفاق بيع مع الالتزام بإعادة الشراء قيمته 3.1 مليار دولار مع بنوك دولية بعد أن سدد إلى مجموعة البنوك ذاتها ملياري دولار عن اتفاق مماثل الأسبوع الماضي. وأوضح أن العملية الجديدة جرت مع البنوك مقابل معظم قيمة السندات الدولارية المستحقة في ديسمبر كانون الأول 2018 ونوفمبر تشرين الثاني 2024 ونوفمبر تشرين الثاني 2028 في حوزة البنك المركزي، والمدرجة في بورصة أيرلندا وفقا للشروط الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.

وقال البيان ”بلغ إجمالي الطلبات المقدمة 4.3 مليار دولار مما يعتبر شهادة ثقة من قبل الأسواق العالمية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجاري تنفيذه“.

وتتفاوض مصر للحصول على منح وقروض بمليارات الدولارات من مقرضين لسد العجز في ميزانيتها وإنعاش الاقتصاد، الذي تضرر بفعل الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ انتفاضة 2011. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)