ارتفاع متوسط عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر

القاهرة 19 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد.

وزاد عائد الأذون لأجل 91 يوما إلى 18.625 بالمئة من 18.470 بالمئة في العطاء السابق، وارتفع عائد أذون 266 يوما إلى 18.015 بالمئة من 17.834 بالمئة.

وزاد الإقبال على أدوات الدين المحلي المصرية منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه قبل عام. ومنذ ذلك الحين رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 700 نقطة أساس. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)