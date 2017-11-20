المركزي: مصر تبيع أذونا دولارية لأجل عام بقيمة 1.728 مليار دولار

القاهرة 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن مصر باعت ما قيمته 1.728 مليار دولار من أذون الخزانة المقومة بالدولار لأجل عام إلى مؤسسات مالية محلية وأجنبية في عطاء.

وأوضح البنك أن متوسط العائد على الأذون، التي تستحق في 20 نوفمبر تشرين الثاني 2018، بلغ 3.496 بالمئة.

وزاد الإقبال على أدوات الدين المحلي المصرية منذ حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 في إطار اتفاق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)