ارتفاع متوسط العائد على السندات المصرية لأجل 3 و7 أعوام في عطاء

القاهرة 27 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي أن متوسط العائد على السندات المصرية التي يبلغ أجلها ثلاثة وسبعة أعوام ارتفع في عطاء اليوم الاثنين.

وبلغ العائد على سندات ثلاثة أعوام 16.286 بالمئة مقارنة مع 15.874 بالمئة في العطاء السابق في 13 نوفمبر تشرين الثاني بينما ارتفع العائد على سندات سبع سنوات إلى 16.192 بالمئة من 15.955 بالمئة في العطاء السابق.

وزاد الإقبال على أدوات الدين المصرية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 عندما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه. ومنذ ذلك الحين رفعت مصر أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 700 نقطة أساس.