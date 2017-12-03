ارتفاع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر

القاهرة 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة أشهر وتسعة في عطاء اليوم الأحد.

وارتفع عائد الأذون لأجل 91 يوما إلى 19.171 بالمئة من 18.869 بالمئة في البيع السابق قبل أسبوع وزاد عائد أذون 266 يوما إلى 18.746 بالمئة من 18.283 بالمئة.

زادت الشهية لأدوات الدين المحلي المصرية منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه قبل عام. ومنذ ذلك الحين رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 700 نقطة أساس.