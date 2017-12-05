وزير: مصر تبدأ إجراءات إصدار سندات دولية قيمتها 3-4 مليارات دولار

من إيهاب فاروق

القاهرة 5 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الثلاثاء إن بلاده بدأت إجراءات طرح سندات دولية بما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في يناير كانون الثاني.

وقال الجارحي لرويترز ”وافقت مطلع الأسبوع الجاري على كل المستندات الخاصة ببدء إجراءات الطرح. نستهدف طرح ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار“.

وباعت مصر في يناير كانون الثاني الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو أيار الماضي.

وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو حزيران 2015 كانت الأولى من نوعها لمصر منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو حزيران.

من ناحية أخرى توقع الجارحي وصول ملياري دولار هي الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار في الأسبوع الثالث من ديسمبر كانون الأول الجاري.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وأظهر مسح اليوم نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر للمرة الأولى في أكثر من عامين في نوفمبر تشرين الثاني حيث زاد الناتج وتحققت مستويات قياسية لطلبيات التصدير الجديدة مما يضع حدا لتدهور استمر 25 شهرا. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)