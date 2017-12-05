مسؤول بالأفريقي للاستيراد والتصدير: مصر ستسدد 1.2 مليار دولار في 7 ديسمبر

القاهرة 5 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال عمرو كامل نائب رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير اليوم الثلاثاء إن المركزي المصري سيسدد 1.2 مليار دولار، آخر دفعة من قرض بقيمة 3.2 مليار دولار للبنك الأفريقي، في السابع من ديسمبر كانون الأول.

وأبلغ كامل الصحفيين اليوم أن المركزي سدد ملياري دولار من قرض البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في نوفمبر تشرين الثاني.

وفي وقت سابق اليوم قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في تصريحات صحفية إن بلاده سددت أربعة مليارات دولار من مديونية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد من مديونية إجمالية بقيمة 5.2 مليار دولار.

وأضاف عامر في تصريحات نقلتها صحيفة البورصة المحلية أن بلاده سددت ملياري دولار آخرين للبنك قيمة اتفاقية إعادة شراء أوراق مالية حكومية.

وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران مقابل نحو 55.8 مليار دولار قبل عام.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي قليلا إلى 36.723 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني من 36.703 مليار في أكتوبر تشرين الأول.