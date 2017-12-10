ارتفاع متوسط العائد على أذون خزانة مصرية لأجل 3 و9 أشهر

القاهرة 10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن متوسط العائد على أذون خزانة أصدرتها مصر لأجل ثلاثة وتسعة أشهر ارتفع في مزاد اليوم الأحد.

وزاد العائد على الأذون لأجل 91 يوما إلى 19.257 في المئة من 19.171 في المئة في المزاد السابق قبل أسبوع، بينما صعد العائد على الأذون لأجل 273 يوما إلى 18.838 في المئة من 18.746 في المئة.

وزادت شهية المستثمرين لأدوات الدين المحلية في مصر منذ عوم البنك المركزي الجنيه قبل عام. ومنذ ذلك الحين، رفع المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس.