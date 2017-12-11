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#EG Debt News
11 كانون الأول ديسمبر 2017 / 12:06 / منذ 21 ساعة

المركزي: مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 1.149 مليار دولار لأجل عام

صحفيو رويترز

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القاهرة 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن مصر باعت ما قيمته 1.149مليار دولار من أذون الخزانة المقومة بالعملة الأمريكية لأجل عام وذلك إلى مؤسسات مالية محلية وأجنبية.

وأوضح البنك أن متوسط العائد على الأذون، التي تستحق في 11 ديسمبر كانون الأول 2018، بلغ 3.495 بالمئة.

وزاد الإقبال على أدوات الدين المحلي المصرية منذ حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 في إطار اتفاق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأبلغ وزير المالية المصري عمرو الجارحي رويترز أمس الأحد أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني 2016 وحتى السادس من ديسمبر كانون الأول الحالي. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)

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