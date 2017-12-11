تراجع متوسط العائد على سندات خزانة مصرية لأجل 3 و7 سنوات

القاهرة 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن متوسط العائد على سندات خزانة أصدرتها مصر لأجل ثلاث وسبع سنوات هبط في عطاء اليوم الاثنين.

وبلغ متوسط العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات 16.094 في المئة، مقارنة مع 16.286 في المئة في العطاء السابق في 27 نوفمبر تشرين الثاني.

وتراجع متوسط العائد على سندات السبع سنوات إلى 16.114 في المئة من 16.192 في المئة.

وزادت شهية المستثمرين لأدوات الدين المحلية في مصر منذ حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016. ومنذ ذلك الحين، رفع المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)