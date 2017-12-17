مصادر مصرفية: مصر تطلب مقترحات لإصدارات سندات دولارية

دبي 17 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مصادر مصرفية إن مصر طلبت من البنوك تقديم مقترحاتها لترتيب إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي.

أوضحت المصادر أن الطلب قُدم الأسبوع الماضي لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة المالية للحصول على تعليق لكن وزير المالية المصري عمرو الجارحي قال في أكتوبر تشرين الأول إن مصر ستطرح سندات دولية بالدولار بين يناير كانون الثاني وفبراير شباط 2018 يعقبها بيع سندات مقومة باليورو في وقت لاحق من العام.

أصدرت مصدر سندات دولية بسبعة مليارات دولار هذا العام وتولى بي.ان.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وناتكسيس ترتيبها.