تراجع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر

القاهرة 17 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة أشهر وتسعة في عطاء اليوم الأحد.

وانخفض عائد أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 18.919 بالمئة من 19.257 بالمئة في البيع السابق قبل أسبوع ونزل عائد أذون 266 يوما إلى 18.115 بالمئة من 18.838 بالمئة.

تتنامى الشهية لأدوات الدين المحلي المصرية منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه قبل عام. ومنذ ذلك الحين رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 700 نقطة أساس. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)