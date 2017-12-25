انخفاض متوسط العائد على السندات المصرية لأجل 3 و7 سنوات

القاهرة 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي أن متوسط العائد على السندات المصرية التي أجلها ثلاثة وسبعة أعوام انخفض في عطاء اليوم الاثنين.

وبلغ متوسط العائد على السندات التي أجلها ثلاث سنوات 15.542 بالمئة مقارنة مع 16.094 بالمئة في العطاء السابق في 11 نوفمبر تشرين الثاني، بينما بلغ متوسط العائد على السندات التي أجلها سبع سنوات 15.554 بالمئة انخفاضا من 16.114 بالمئة.

ورفعت مصر أسعار الفائدة 700 نقطة أساس منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 عندما حررت سعر صرف الجنيه لتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد.

وشجع رفع أسعار الفائدة المستثمرين على شراء أدوات الدين المصرية.