المركزي: ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام

القاهرة 28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الخميس.

وارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 18.990 بالمئة من 18.743 بالمئة في العطاء السابق وزاد عائد أذون 357 يوما إلى 17.689 بالمئة من 17.580 بالمئة في العطاء السابق.

ورفعت مصر أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي مما شجع المستثمرين على الشراء في أدوات الدين.

ويجتمع البنك المركزي اليوم لتحديد سعر الفائدة لليلة واحدة. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)