مصحح-وزير: مصر فوضت 5 بنوك لإدارة طرح سندات دولية بنحو 4 مليارات دولار

(لتصحيح إسم بنك في الفقرة الثانية)

من إيهاب فاروق

القاهرة 28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز اليوم الخميس إن مصر فوضت خمسة بنوك عالمية وإقليمية لإدارة طرح سندات دولية بنحو أربعة مليارات دولار في نهاية يناير كانون الثاني المقبل.

وذكر وزير المالية أن مصر اختارت اتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وسيتي بنك ومورجان ستانلي وأبوظبي الأول لإدارة الطرح.

كانت مصر باعت في يناير كانون الثاني الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو أيار 2017 .

وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو حزيران. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)