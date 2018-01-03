ارتفاع عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام

القاهرة 3 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على أذون خزانة أصدرتها مصر لأجل ستة أشهر وعام ارتفع في مزاد اليوم الأربعاء.

وزاد العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 19.140 في المئة من 18.990 في المئة في المزاد المماثل السابق، بينما ارتفع العائد على الأذون لأجل 364 يوما إلى 18.186 في المئة من 17.689 في المئة في المزاد السابق.

ورفعت مصر أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ حررت سعر صرف عملتها في نوفمبر تشرين الثاني 2016 وهو ما يشجع المستثمرين على شراء أدوات الدين.